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Будут называть "подонками" и усилят контроль: Кабмин "охотится" на неплательщиков алиментов

20:15, сегодня 94 Читати новину українською

По инициативе Кабмина С апреля должны заработать штабы, которые будут взимать задолженность по зарплате. А сами алименты должны стать больше.

Месяц назад вступил в силу закон, по которому родителям, которые не выплачивают алименты, запрещают выезжать за границу, управлять автомобилем и отправляют на исправительные работы.

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В Минюсте говорят, такие ограничения уже дали свои результаты. За этот период должники заплатили более 250 млн гривен алиментов. Однако 170 тысяч украинцев все еще жалеют денег на детей.

Я считаю, что таких людей нельзя называть должниками. Им надо дать юридический статус "подонок". Записать, тот, кто не платит (алименты – 24) своим детям, он подонок. Взять и записать. Это юридический будет статус,
– резко высказался Гройсман.

"Есть инициатива, чтобы такие дети получили право на долю в общем имуществе супругов. Супруги разводятся, делят имущество, фактически ребенок остается вне этого процесса. Мы будем предлагать, чтобы ребенок имел полноценную долю общего имущества супругов", – отметил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Дети Деньги
Источник: 24 Канал
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