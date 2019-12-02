У Дніпрі засудили підполковника міліції та інспектора за злочини під час Євромайдану: деталі

Про це у своєму блозі "Честь і НЕчесть" розповіла виконавча директорка фундації DEJURE Ірина Шиба.

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Вона зазначила, що у справі, яка стосується мирного пробігу до Межигір'я, троє водіїв нібито не зупинились на вимогу патрульного. Оскільки автівки були зареєстровані на власників з Дніпропетровської області, то встановити особи водіїв мали інспектори ДАІ з Дніпра. Проте, провівши перевірку, вони повідомили керівництво про відсутність законних підстав для складення протоколів про адмінправопорушення. Особи водіїв автомобілів їм встановити не вдалося.

Проте їх керівник, підполковник міліції, продожував тиснути. Обіцяв залагодити в майбутньому будь-які проблеми по службі, "прикрити" за необхідності, аби тільки вони склали протоколи про адміністративні правопорушення на власників автівок. Один із інспекторів таки погодився. Боявся, що його підставлять чи звільнять, якщо він не виконає незаконну вказівку. Дослідивши матеріали справи, перевіривши відсутність підстав для складення протоколів, суддя Татарчук визнала обох винними,

– наголосила Ірина Шиба.

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Вона додала, що керівника за вплив та незаконні вказівки засудили до двох років позбавлення волі з випробуванням. А підлеглого інспектора, який склав завідомо неправдивий протокол, до штрафу в 4 250 гривень, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки.

За словами Ірини Шиби, премію "Честь тижня" за покарання злочинів проти автомайданівців отримала суддя Бабушкінського районний суд міста Дніпропетровськ Лариса Татарчук.



"Честь тижня" отримала Лариса Татарчук



Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.