Склав протокол за поїздку в Межигір’я: суддя, яка виправдала ДАІшника, отримує 44 000 щомісяця

Житомирська суддя Сахібджамал Баренко, яку виправдали в отриманні хабаря, продовжила свою роботу доти, доки не вийшла на високооплачувану пенсію. За цей час вона встигла виправдати ДАІшника, який складав протокол за поїздку в Межигір’я.

НЕчесть тижня

Ми дуже рідко розповідаємо у цій програмі про виправдувальні вироки. Адже вони в Українській судовій системі рідкість, яка дістається найчастіше високопосадовцям, суддям, та представникам інших правоохоронних органів.

Не змогли прочитати емейл: судді не прийняли вагомий доказ Абромавичуса проти Кононенка

Житомирська суддя Сахібджамал Баренко одна із тих щасливчиків, кого виправдали за злочин. В 2016 році її визнали винною в отриманні 2400 доларів хабаря та засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.



Проте апеляційний суд скасував цей вирок, бо ніби суддю спровокували. Хоча той факт, що Баренко була затримана співробітниками СБУ з грішми, не було спростовано. А справу направлено на додаткове розслідування.

Поки суди вирішували долю Баренко, вона продовжувала працювати суддею, і лише на початку 2018 року вийшла на пенсію. За цей час суддя Житомирського районного суду встигла виправдати ДАІшника, який складав протокол за поїздку в Межигір’я.

У 2015 році інспектору ДАІ повідомили про підозру у службовому підробленні. Йому доручили встановити особу водія Mercedes, який нібито не зупинився на вимогу патрульного в селі Нова Петрівка 29 грудня 2013 року о 12:30.

Опитавши власника авто та інших свідків, інспектор зазначив в адмінпротоколі, що за кермом в той час був саме власник Mercedes. Хоча останній стверджував, що весь день був на роботі. А машину позичив комусь із знайомих. Троє свідків підтвердили, що працювали разом із чоловіком на підприємтсві. І хоча інспектор не знайшов жодних доказів, які б це спростували, все одно написав в протоколі, що за кермом Mercedes був власник авто.

Цікаво! Ув'язнення Луценка та справа Павліченків: чим "прославився" суддя ВСУ, якого мали люструвати

Суддя обгрунтовала невинуватість інспектора тим, що останній не знав, що вносить в протокол неправдиві відмосоті, отже в нього не було умислу підробляти документ. Свідчення працівників виявились для неї непреконливими, потрібні були письмові докази.

Ще раз перелічимо основні факти:

Інспектор ДАІ, провівши розслідування й опитавши свідків, не знайшов жодних доказів, що за кермом був саме власник авто. Більше того доказів, що це авто дійсно проїжджало в 12:30 в Нових Петрівцях та не зупинилось на вимогу патрульного, не було. Але все одно склав адміністративний протокол на власника авто.

Як на мене, умисел тут був дуже чіткий – покарати будь-якою ціною можливих учасників автопробігу до Межигір’я та налякати інших протестуючих.

Проте, не лише Баренко виправдала інспектора, а й інші судді, які повторно розглядали цю справу. Нещодавно Богунський райсуд Житомира навіть ухвалив стягнути з держави 300 тисяч гривень моральної шкоди, заподіяної розслідуванням та діями прокуратури.

Премію "НЕчесть тижня" за ігнорування доказів у справі та виправдання ДАІшника отримує суддя у відставці Сахібджамал Баренко.

Окрім нашої відзнаки вона отримує ще й близько 44 000 гривень щомісяця. Саме таку пенсію отримують судді першої інстанції у відставці за рахунок наших з вами податків.



"НЕчесть тижня" отримала Сахіджамал Баренко

Честь тижня

Покарання у справах Майдану такі ж рідкісні, як і виправдувальні вироки звичайних людей. Проте вони є. І судді, які їх ухвалюють, заслуговують на нашу премію "Честь тижня". Серед них і Лариса Татарчук.

Читайте також: Суддя покарав чиновників, що відмовили у допомозі ліквідатору аварії ЧАЕС

Суддя Бабушкінського районний суд міста Дніпропетровськ Лариса Татарчук засудила до кримінальної відповідальності двох посадовців органів внутрішніх справ за злочини вчинені під час Революції Гідності.

Справа також стосувалась мирного пробігу до Межигір'я 29 грудня 2013 року. Троє водії нібито не зупинились на вимогу патрульного. Оскільки автівки були зареєстровані на власників з Дніпропетровської області, то встановити особи водіїв мали інспектори ДАІ з Дніпра.

Проте, провівши перевірку, вони повідомили керівництво про відсутність законних підстав для складення протоколів про адмінправопорушення. Особи водіїв автомобілів їм встановити не вдалося.

Проте їх керівник, підполковник міліці, продожував тиснути. Обіцяв залагодити в майбутньому будь-які проблеми по службі, "прикрити" за необхідності, аби тільки вони склали протоколи про адміністративні правопорушення на власників автівок.

Один із інспекторів таки погодився. Боявся, що його підставлять чи звільнять, якщо він не виконає незаконну вказівку. Дослідивши матеріали справи, перевіривши відсутність підстав для складення протоколів, суддя Татарчук визнала обох винними.

Справа про лженауку: українські судді визнали ексдекана КНУ псевдонауковцем

Керівника за вплив та незаконні вказівки засудили до 2 років позбавлення волі з випробуванням. А підлеглого інспектора, який склав завідомо неправдивий протокол, до штрафу в 4 250 гривень, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на два роки.

Тож премію "Честь тижня" за покарання злочинів проти Автомайданівців отримує суддя Бабушкінського районний суд міста Дніпропетровськ Лариса Татарчук.



"Честь тижня" отримала Лариса Татарчук



Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.