16:50
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      У Франківську чоловік відкрив стрілянину на вулиці після сварки в магазині: фото та відео

      - Читать новость на русском
      Поліція затримаоа зловмисника, який відкрив стрілянину в Івано-Франківську
      Поліція затримаоа зловмисника, який відкрив стрілянину в Івано-Франківську / Поліція Івано-Франківська

      На одній з центральних вулиць Івано-Франківська чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Перед тим він напав з ножем на продавця в магазині.

      Інцидент стався вранці 6 травня на вулиці Мазепи, повідомили у поліції. 38-річний франківчанин зайшов у магазин, де в нього відбувся конфлікт з 69-річний продавець. Закінчився він тим, що чоловік вийняв ніж і рукояткою холодної зброї завдав удар продавцю в ділянку голови.

      Водночас Банда правоохоронців-"перевертнів" викрадала IT-підприємців і вимагала гроші: нові деталі

      Після цього хуліган вийшов із магазину і вистрілив у бік продавця з пістолета. Після цього зловмисник вистрілив у 44-річного перехожого та пошкодив приміщення магазину і два припарковані автомобілі – Renault Trafic та Hyundai Accent.


      Сліди від пострілів / фото поліції Івано-Франківська

      Затримали поліцейські чоловіка вже на сусідній вулиці. Йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років за статтею "Хуліганство".

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Стрілянина Поліція Кримінальні новини Новини Івано-Франківська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
      сьогодні , 16:30 Російський спецназ, Шарій, Онуфрій: що не так з Усиком та Ломаченком
      Юрій Семенюк
      Росія не хоче: чи можливе перезавантаження переговорів по Донбасу
      сьогодні , 15:51 Росія не хоче: чи можливе перезавантаження переговорів по Донбасу
      Інна Жолобович
      Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      24 квітня , 16:48 Іграшки своїми руками – як перестати нудьгувати на карантині
      Михайло Года