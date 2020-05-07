У Франківську чоловік відкрив стрілянину на вулиці після сварки в магазині: фото та відео

На одній з центральних вулиць Івано-Франківська чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Перед тим він напав з ножем на продавця в магазині.

Інцидент стався вранці 6 травня на вулиці Мазепи, повідомили у поліції. 38-річний франківчанин зайшов у магазин, де в нього відбувся конфлікт з 69-річний продавець. Закінчився він тим, що чоловік вийняв ніж і рукояткою холодної зброї завдав удар продавцю в ділянку голови.

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Після цього хуліган вийшов із магазину і вистрілив у бік продавця з пістолета. Після цього зловмисник вистрілив у 44-річного перехожого та пошкодив приміщення магазину і два припарковані автомобілі – Renault Trafic та Hyundai Accent.



Сліди від пострілів / фото поліції Івано-Франківська

Затримали поліцейські чоловіка вже на сусідній вулиці. Йому загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років за статтею "Хуліганство".