У Google Assistant стежити за своїм розкладом стало легше: з'явилася корисна функція

Знамениті карточки з Google Now відтепер є доступними й у іншому популярному продукті компанії – Google Assistant. Таким чином, Ви зможете не лише переглянути свій порядок денний, а Вам приходитимуть сповіщення про майбутні події.

Про це Google повідомила на своєму офіційному блозі. З’явиться така функція вже з новим пакетом оновлень.

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Щоб почати користуватися карточками, Вам слід буде натиснути на кнопку в правому верхньому кутку вікна Google Assistant. Зауважимо, що ця функція повністю дублює можливості Google Now.



Google Assistant отримав карточки з Google Now

У підсумку Ви будете отримувати інформацію про погоду, корки, майбутні заходи, бронювання номерів, квитків на літак, статуси замовлень в інтернет-магазинах, цікаві події поблизу тощо.

Також будуть відображатися персоналізовані рекомендації (наприклад, музика та подкасти), а завдяки інтеграції зі сторонніми додатками Асистент сам "підтягуватиме" нотатки з Google Keep, Todoist і інших менеджерів завдань.



Відтепер увесь свій день у Google Assistant Ви матимете, як на долоні

Нагадаємо, наприкінці червня Google Assistant отримав важливе оновлення, завдяки якому спілкування користувача з цифровим помічником повинне стати більш природнім.