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У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові: фото та відео з місця події

08:13, сьогодні 501 Читать новость на русском
У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові
У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові / 24 Канал

У неділю, 4 лютого, на вулиці Княжий Затон у Києві поранили чоловіка. Інцидент трапився у дворі одного з багатоповерхових будинків.

У чоловіка стріляли близько 23:00, повідомляє Інформатор.

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За попередніми даними, у дворі багатоповерхівки сталася бійка, під час якої стріляли.

Автомобіль #BMW виїжджав з двору, в авто перебувало двоє осіб. Невідомому чоловікові не сподобалося як вони їхали і він вдарив ногою по машині. Хлопці, які були в авто, зробили зауваження. Потім відбулася словесна перепалка, потім бійка,
– йдеться у повідомленні.

Через секунд 20-30 прозвучали звуки пострілів (з обох сторін). Потім, ударившись об авто, поранений чоловік зник в одному з під'їздів.

"У мене з травмата стріляли три людини. Поранили праву ногу і втекли", – зазначив чоловік.

Йому в одній зі швидких надали першу медичну допомогу. Від подальшої госпіталізації потерпілий відмовився.

На місце події прибули дві швидких допомоги, слідчий і кілька загонів патрульної поліції. Правоохоронці опитують свідків і встановлюють подробиці того, що сталося.

У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові
У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові

У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові
У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові

Дивіться відео з місця стрілянини у Києві:

Теги: Кримінальні новини Новини Києва Зброя
Джерело: 24 Канал
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