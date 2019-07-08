У Києві влаштували пікет під телеканалом NewsOne через телеміст з Росією: фото

Під діловим центром "Лагода", на території якого розташований телеканал NewsOne, проходить пікет через анонсований напередодні телеміст з Росією. Активісти вимагають, аби каналу скасували ліцензію.

Про це розповів кореспондент 24 каналу з місця події.

Важливо! Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик

І хоча телеканал вже відмовився від телемосту з Росією, люди все одно вийшли на протести, бо хочуть, щоб скандальний канал закрили.

Наразі територію ділового центру "Лагода" оточили нацгвардійці. Також стоять декілька автобусів та автомобілі, які їх привезли. Тому на територію телеканалу NewsOne пікетувальники потрапити не змогли.

Також учасники мітингу вимагають притягнути до кримінальної відповідальності кума Путіна та члена партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Медведчука.

Активісти наголошують, що це мирний мітинг, проте виглядає все не дуже спокійно. Там запалили багато фаєрів та димових шашок, які закидають на територію ділового центру.

Активісти влаштували пікет під NewsOne через телеміст з Росією: фото

Зараз мітингувальники переміщуються ближче до вікон каналу.

З імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони покладають відповідальність за те, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, на президента України і Верховної Ради.

Крім того, активісти закликають українців прийти у вівторок, 9 липня, на 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne.

Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?

Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.

Телеміст розкритикували президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори.

Згодом NewsOne заявив, що скасовує телеміст "Надо поговорить" з телеканалом "Росія 24". Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

Натомість російська компанія, до якої належить і пропагандистський телеканал "Росія 24", заявила, що не буде скасовувати скандальний телеміст. Крім того, вони запросили російських і українських учасників скасованого українським каналом телемосту в студію телеканалу "Росія 1" 12 липня.