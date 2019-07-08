21:12
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Києві влаштували пікет під телеканалом NewsOne через телеміст з Росією: фото

      502 Читать новость на русском

      Під діловим центром "Лагода", на території якого розташований телеканал NewsOne, проходить пікет через анонсований напередодні телеміст з Росією. Активісти вимагають, аби каналу скасували ліцензію.

      Про це розповів кореспондент 24 каналу з місця події.

      Важливо! Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик

      І хоча телеканал вже відмовився від телемосту з Росією, люди все одно вийшли на протести, бо хочуть, щоб скандальний канал закрили.

      Наразі територію ділового центру "Лагода" оточили нацгвардійці. Також стоять декілька автобусів та автомобілі, які їх привезли. Тому на територію телеканалу NewsOne пікетувальники потрапити не змогли.

      Також учасники мітингу вимагають притягнути до кримінальної відповідальності кума Путіна та члена партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктора Медведчука.

      Активісти наголошують, що це мирний мітинг, проте виглядає все не дуже спокійно. Там запалили багато фаєрів та димових шашок, які закидають на територію ділового центру.

      Активісти влаштували пікет під NewsOne через телеміст з Росією: фото

      Зараз мітингувальники переміщуються ближче до вікон каналу.

      З імпровізованої трибуни почали виступати активісти. Вони покладають відповідальність за те, що в Україні працюють проросійські ЗМІ, на президента України і Верховної Ради.

      Крім того, активісти закликають українців прийти у вівторок, 9 липня, на 10:00 до будівлі Нацради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою відібрати ліцензію у телеканалу NewsOne.

      Що відомо про так званий телеміст "Надо поговорить"?

      Двогодинний так званий телеміст між каналом NewsOne та "Росія 24" мав відбутися найближчої п’ятниці, 12 липня. Ведучими від російських пропагандистів затвердили Марію Сіттель та Андрія Малахова, від NewsOne – Василя Голованова та Олену Кирик.

      Телеміст розкритикували президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори. 

      Згодом NewsOne заявив, що скасовує телеміст "Надо поговорить" з телеканалом "Росія 24". Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

      Натомість російська компанія, до якої належить і пропагандистський телеканал "Росія 24", заявила, що не буде скасовувати скандальний телеміст. Крім того, вони запросили російських і українських учасників скасованого українським каналом телемосту в студію телеканалу "Росія 1" 12 липня.

      blog_ava
      Мають тиждень: Зеленський озвучив умову бойовикам через міст у Станиці Луганській
      сьогодні
      7618
      Теги: Новини України Новини політики Телеміст Newsone і Росія24 Медіа Новини Києва Протести ЗМІ Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Больная планета
      сьогодні , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 279
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      сьогодні , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 3093
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      448
      "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      сьогодні , 19:01 "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      Артем Овдієнко 526
      Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик
      сьогодні , 19:01 Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик
      Євгенія Мазур 863
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук