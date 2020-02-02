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      У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: момент убивства потрапив на відео (18+)

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      Місце вбивства Андрій Сотника у Києві / "Інформатор"

      У мережі з’явилися кадри вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника. Інцидент трапився увечері 2 лютого у самісінькому центрі Києва – на вулиці Саксаганського.

      Відповідне відео опублікував телеграм-канал Los Solomas, який розповідає про життя Солом’янського району української столиці.

      Детальніше! У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого

      На кадрах чітко видно, як двоє чоловіків забігають в арку. Андрій Сотник намагався врятуватися, але у цей момент видно спалахи, імовірно – постріли. Опісля Сотник упав, а кілер натиснув на курок ще раз. Остання куля потрапила в голову.

      За даними ресурсу, Сотника вбили неподалік його дому. Він проживає на Саксаганського, 121, а злочин стався на Саксаганського, 117. Зловмисник у нього вистрелив кілька разів. У цей час хірург ішов до нападника спиною.

      Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+

      Сотник. Київ, убивство, Саксаганського
      Вбитий Андрій Сотник

      Також є інформація, що у чоловіка був пакет, який забрав з собою зловмисник. Наразі правоохоронці його розшукують. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

      Відео з вбивством пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві: Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+ 

      Що відомо про Андрій Сотника: коротко

      • 43 роки.
      • Був керівником клініки DMK Ukraine та експертом GEP DMK International
      • Був кандидатом медичних наук.
      • Працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.
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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Вбивство
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