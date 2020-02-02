У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: момент убивства потрапив на відео (18+)

У мережі з’явилися кадри вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника. Інцидент трапився увечері 2 лютого у самісінькому центрі Києва – на вулиці Саксаганського.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Los Solomas, який розповідає про життя Солом’янського району української столиці.

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На кадрах чітко видно, як двоє чоловіків забігають в арку. Андрій Сотник намагався врятуватися, але у цей момент видно спалахи, імовірно – постріли. Опісля Сотник упав, а кілер натиснув на курок ще раз. Остання куля потрапила в голову.

За даними ресурсу, Сотника вбили неподалік його дому. Він проживає на Саксаганського, 121, а злочин стався на Саксаганського, 117. Зловмисник у нього вистрелив кілька разів. У цей час хірург ішов до нападника спиною.

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Вбитий Андрій Сотник

Також є інформація, що у чоловіка був пакет, який забрав з собою зловмисник. Наразі правоохоронці його розшукують. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

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Що відомо про Андрій Сотника: коротко