У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: момент убивства потрапив на відео (18+)
У мережі з’явилися кадри вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника. Інцидент трапився увечері 2 лютого у самісінькому центрі Києва – на вулиці Саксаганського.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Los Solomas, який розповідає про життя Солом’янського району української столиці.
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На кадрах чітко видно, як двоє чоловіків забігають в арку. Андрій Сотник намагався врятуватися, але у цей момент видно спалахи, імовірно – постріли. Опісля Сотник упав, а кілер натиснув на курок ще раз. Остання куля потрапила в голову.
За даними ресурсу, Сотника вбили неподалік його дому. Він проживає на Саксаганського, 121, а злочин стався на Саксаганського, 117. Зловмисник у нього вистрелив кілька разів. У цей час хірург ішов до нападника спиною.
Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+
Вбитий Андрій Сотник
Також є інформація, що у чоловіка був пакет, який забрав з собою зловмисник. Наразі правоохоронці його розшукують. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.
Відео з вбивством пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві: Увага! Не для людей зі слабкими нервами! 18+
Що відомо про Андрій Сотника: коротко
- 43 роки.
- Був керівником клініки DMK Ukraine та експертом GEP DMK International
- Був кандидатом медичних наук.
- Працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.
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