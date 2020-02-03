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      У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: який вигляд може мати вбивця – фото

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      Місце вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві / "Інформатор"

      У мережі опублікували прикмети та фотографію чоловіка, який міг убити пластичного хірурга Андрія Сотника. Злочин стався у центрі Києва ввечері 2 лютого.

      Як пише "Інформатор" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, правоохоронці розшукують чоловіка кавказького походження.

      Цікаво! Резонансне вбивство Андрія Сотника: що робив пластичний хірург напередодні та у день трагедії

      Прикмети зловмисника

      Вік: приблизно 30 – 35 років.

      Зріст: 170 –175 сантиметрів.

      Тілобудова: середня.

      Одяг: куртка, джинси, кепка чорного кольору.

      Особливі прикмети: борода на обличчі, може мати з собою бойовий пістолет.

      Також видання опублікувало фрагмент запису з камери спостереження, на який потрапив імовірний злочинець. Після вбивства він зник у невідомому напрямку.

      Вбивство, Сотник, Київ, кримінал, злочин
      Імовірний убивця Андрія Сотника 

      Що відомо про вбивство Андрія Сотника

      • Злочин стався увечері 2 лютого на вулиці Саксаганського, 117 у декількох метрах від будинку Андрія Сотника. Він проживав на Саксаганського, 121.
      • У мережі з'явилося відео моменту вбивства. На кадрах видно, що кілер ішов за пластичним хірургом і здійснив у нього кілька пострілів, зокрема контрольний у голову.
      • Опісля зловмисник вирвав із рук своєї жертви пакет і втік.
      • Після вбивства поліція Києва ввела план-перехоплення.
      • За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати. Він зауважив, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.

      Радимо ознайомитися! У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Вбивство Андрія Сотника Новини України Кримінальні новини Новини Києва Вбивство
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