У Києві застрелили пластичного хірурга Сотника: який вигляд може мати вбивця – фото

У мережі опублікували прикмети та фотографію чоловіка, який міг убити пластичного хірурга Андрія Сотника. Злочин стався у центрі Києва ввечері 2 лютого.

Як пише "Інформатор" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, правоохоронці розшукують чоловіка кавказького походження.

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Прикмети зловмисника

Вік: приблизно 30 – 35 років.

Зріст: 170 –175 сантиметрів.

Тілобудова: середня.

Одяг: куртка, джинси, кепка чорного кольору.

Особливі прикмети: борода на обличчі, може мати з собою бойовий пістолет.

Також видання опублікувало фрагмент запису з камери спостереження, на який потрапив імовірний злочинець. Після вбивства він зник у невідомому напрямку.



Імовірний убивця Андрія Сотника

Що відомо про вбивство Андрія Сотника

Злочин стався увечері 2 лютого на вулиці Саксаганського, 117 у декількох метрах від будинку Андрія Сотника. Він проживав на Саксаганського, 121.

У мережі з'явилося відео моменту вбивства. На кадрах видно, що кілер ішов за пластичним хірургом і здійснив у нього кілька пострілів, зокрема контрольний у голову.

Опісля зловмисник вирвав із рук своєї жертви пакет і втік.

Після вбивства поліція Києва ввела план-перехоплення.

За словами екснардепа Ігоря Мосійчука, версію про банальне пограбування навіть не варто розглядати. Він зауважив, що попередній аналіз відео з моменту вбивства та свідчення очевидців вказують на те, що убивство було замовним.

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