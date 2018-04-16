У Кремлі прокоментували заборону Telegram

Блокування месенджера Telegram в Росії "буде реалізовуватися". Таку позицію висловили у адміністрації Володимира Путіна.

Про це сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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"Це не гра в хованки, догонялки. Роскомнадзор вживає заходів на виконання відповідного рішення суду. Не думаю, що зараз час говорити про ефективність технологічних заходів. Очевидно одне, що ці заходи будуть реалізовуватися", – сказав він.

Пєсков додав, що не є фахівцем у цій галузі і порадив звернутися щодо технічних деталей блокування до Роскомнадзору.

Нагадаємо, 16 квітня Роскомнадзор направив операторам зв'язку інформацію про початок обмеження доступу до месенджера Telegram. Раніше Роскомнадзор дав Telegram термін до 4 квітня, щоб передати ФСБ ключі шифрування. Представники месенджера відповіли, що принцип побудови сервісу не дозволяє це зробити. 6 квітня Роскомнадзор звернувся до суду із позовом про блокування месенджера Telegram.



Це вже не перший конфлікт між месенджером і російською владою. У грудні 2017 року Telegram був оштрафований на 800 тисяч рублів за відмову передати ключі шифрування відповідно до "закону Ярової".