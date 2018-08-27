У Криму закрили всі українські школи, – ЗМІ

В анексованому Криму серед 16 шкіл, де викладалась кримськотатарська мова, залишилося лише сім. У той же час, в Криму не залишилось жодної школи з українською мовою навчання.

Про це в ефірі "Радіо Крим.Реалії" повідомили член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв та керівник Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін.

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За офіційними даними так званого міністерства освіти, науки і молоді Криму, в 2017/2018 роках функціонує сім муніципальних освітніх установ з кримськотатарською мовою навчання, чотири – з російською та кримськотатарською мовами навчання і п’ять освітніх установ, що змінили статус школи кримськотатарської мови навчання на загальноосвітні заклади, тобто без визначення мови навчання,

– сказав він.

Водночас активіст заявив, що ситуація з вивченням української мови ще гірша.

"Із семи українських шкіл, які були до моменту окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведені на російську або на змішану мову навчання, де є класи з українською мовою навчання. Але більшість класів – із російською мовою навчання. Яскравий приклад – це українська гімназія в Сімферополі", – розповів Кузьмін.