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У Луцьку не проводять вибори міського голови, бо влада їх програє, – Добродомов

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Дмитро Добродомов
Дмитро Добродомов

Півтора року у Луцьку немає міського голови лиш через те, що влада не має виграшного кандидата.

Про це заявив лідер партії "Народний контроль", народний депутат Дмитро Добродомов після зустрічі з колективом "Луцькводоканалу".

"У "Луцькводоканалі" старі та зношені стічні каналізаційні системи, що призводить до частого затоплення деяких районів міста в часи сильних злив. Зношені очисні споруди та каналізаційно-насосні станції, на заміну яких потрібно понад 200 млн грн. Ця проблема призвела до загострення екологічної ситуації в місті та на околицях. Це все відбувається через відсутність господарника в місті. Міського голови немає і від цього страждають лучани. Адже з виконувачем обов’язків ніхто серйозно говорити не буде. Не може людина без повноважень домовитися про інвестиції, про кредит від банку", – заявив нардеп.

Добродомов пояснив, що зараз проводити вибори владі не вигідно.

"Півтора року тому помер очільник міста. Мали пройти позачергові вибори. Але влада саботує їх проведення, адже зараз вони все контролюють у місті. А якщо оголосять вибори, то вони їх програють, бо до партій влади немає довіри. Спочатку нібито загубили свідоцтво про смерть. Зараз у Верховній Раді не можуть зібрати голосів на ухвалення рішення. Це цинічно щодо мешканців міста", – наголосив він.

Теги: Новини політики Новини Луцька Дмитро Добродомов
Джерело: 24 Канал
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