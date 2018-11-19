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      У Німеччині закликають закрити сайт "Миротворець": відомо чому

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      У німецькому МЗС вимагають закрити сайт "Миротворця"
      У німецькому МЗС вимагають закрити сайт "Миротворця" / фото з відкритих джерел

      У німецькому МЗС вимагають від України закрити сайт "Миротворець". Відомо, що напередодні у країні різко засудили включення до списків цієї бази екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

      Вимогу до українського уряду про закриття "Миротворця" висловив представник МЗС ФРН Крістоф Бургер на брифінгу в Берліні, передає "Укрінформ".

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      Дипломат наголосив, що позиція Німеччини щодо закриття сайту була доведена Києву раніше.

      Додамо, що екс-канцлер Німеччини Шредер потрапив до бази "Миротворця" через "спробу легалізації захоплення російськими окупантами Криму".

      Зазначимо, що у 2016 році навколо "Миротворця" вже спалахував скандал. Тоді на сайті опублікували дані журналістів, які отримували від представників окупаційних адміністрацій на Донбасі акредитації. Після обурення представників українських та іноземних ЗМІ, сайт заявив про своє закриття. Проте тоді свою підтримку "Миротворцю" висловила низка політиків, активістів та волонтерів, і проект відновив роботу.

      Що таке "Миротворець"? Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".

      Теги: Миротворець Новини України
      Джерело: 24 Канал
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