У Норвегії чоловік пройшов по канаті над прірвою: вражаюче відео

Екстримал пройшов по канаті, натягнутому над кілометровою прірвою біля плато К'єраг. Відомо також, що він – з Чехії.

Відео відчайдушного вчинку за допомогою дрона зняв норвежець Еспен Хатлеског й опублікував його на своїй сторінці в Instagram.

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"Невимушена прогулянка між горами", – написав Еспен.

У коментарі в Instagram автор допису також пояснив, що чех добре захищений, хоча це й важко помітити з відстані, на якій знято відео.