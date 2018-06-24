У Раді Європи жорстко відреагували на напад на ромів у Львові

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Про це заявив прес-секретар генсека Ради Європи Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

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"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", – написав він.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.