У Раді Європи жорстко відреагували на напад на ромів у Львові
Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.
Про це заявив прес-секретар генсека Ради Європи Даніель Гольтґен у своєму Twitter.
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"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", – написав він.
Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.
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