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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами у нардепи були зацікавлені треті особи, – журналістка

      Що це було? 110 Читать новость на русском

      Про те, чому зареєстрували Анатолія Шарія та Андрія Клюєва кандидатами у депутати та про скандального журналіста Олександра Дубінського, який теж балотується до Ради – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла журналістка, членкиня Громадської ради доброчесності Наталія Соколенко.

      Хто дозволив Клюєву і Шарію стати кандидатами у нардепи

      – У ЦВК стверджують, що зробили це на вимогу суду. Але вина лежить, зокрема, й на нардепах, які не надали Громадській раді доброчесності права вето.

      Актуально! ЦВК скасувала реєстрацію Шарія та Клюєва на вибори

      – Так, рішення про надання Клюєву та Шарію права бути кандидатами у нардепи ухвалювали недоброчесні судді. Зокрема, судді Шишов та Дашутін не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Попри нашу позицію, Вища кваліфікаційна комісія суддів затвердила їх кандидатури та дозволила їм обіймати ці посади. А Петро Порошенко підписав указ на їх призначення, хоча ми казали цього не робити.

      – Саме через провалену судову реформу відбуваються такі дії в українських судах. Всі знали про те, що Клюєв та Шарій перебували за кордоном. Хоча, згідно з чинним законодавством, кандидатом у нардепи не може бути людина, що не проживає на території України останні п'ять років. Тому у таких рішеннях суду є певна зацікавленість третіх осіб.

      Вони бояться або взяли гроші

      – На початку грудня 2013 року молоді люди з партії "Демократичний Альянс" о 5 ранку приїхали без охорони пікетувати будинок Клюєва. Тоді була інформація, що він викликав до себе топ-менеджерів телеканалів і намагався змусити їх не показувати Майдан або робити це в певному ключі. Отож, ця молодь розгорнула плакати, на який писало: "Клюєв, не клюй ЗМІ, бо ми тебе у відповідь склюємо".

      Фото з акції проти Клюєва
      Фото з акції проти Клюєва

      – Це були молоді люди, яким було по 18-25 років, і вони не побоялися самі їхати пікетувати проти тоді ще всесильного Клюєва, а ці дорослі люди з ЦВК, Верховного суду та правоохоронних органів, які не можуть надати документи, що підтверджують відсутність Шарія і Клюєва в Україні останні 5 років, його бояться.

      – Є дві причини, чому Шарія та Клюєва зареєстрували кандидатами в депутати – вони або бояться, або взяли за це гроші. І в цих обох випадках такі працівники нам не треба.

      До Ради балотується скандальний журналіст Дубінський

      – На 94-ому окрузі в Обухові, що на Київщині, до Верховної Ради балотується скандальний журналіст Олександр Дубінський, за яким стоїть весь телеканал "1+1".

      – Важко коментувати всіх кандидатів у народні депутати, які належали до фракції "Радикальна партія Олега Ляшка". Я вважаю, що нікому з них не місце в політиці. Вони що не знали, з ким домовляється їх лідер? На мій погляд, це непорядні люди та не патріоти.

      Олександр Дубінський
      Олександр Дубінський

      – А щодо Дубінського? Вибачте, але в нашій професії є якісь журналістські стандарти. Були в нього сюжети про різних топ-політиків і це можна якось пояснити. Але мене найбільше вразив сюжет у його програмі, коли на харківському масиві побилися двоє силовиків. Один, на жаль, загинув.

      – Так от, у сюжеті Дубінський "відмазував" ту людину, яка завдала смертельний удар. До того ж, вдова силовика згадувалася в дуже негативному контексті. Це було дуже брудне замовлення. Тому я б в жодному разі за нього не голосувала.

      Хто ще балотується від 94-го округу? Ігор Кононенко йде по цьому окрузі в Обухові та екс-радикал Ігор Мосійчук.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Парламентські вибори 2019: про які дати потрібно пам’ятати

      blog_ava
      Нам відрубали руки: реакція ЦВК на закиди Верховного суду щодо Клюєва та Шарія
      3 липня
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      Теги: Новини політики Що це було? ЗМІ Журналісти Парламентські вибори 2019 Новини України ЦВК Судді Анатолій Шарій Андрій Клюєв
      Джерело: 24 канал
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