У Римі жорстоко вбили молодого італійця, який захищав свою дівчину-українку

У Римі грабіжники намагалися пограбувати молоду українку Анастасію Килемник, яка гуляла зі своїм хлопцем з Італії Лукою Саччі. Коли хлопець намагався захистити сою кохану, зловмисник вистрелив йому в голову.

Молодик помер у лікарні під час проведення операції, повідомляє видання La Repubblica.

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Пара пізно ввечері гуляла містом, коли ззаду до них підбігли двоє грабіжників та намагалися вирвати сумку з рук у дівчини та вдарили її в голову. Коли хлопець спробував захистити свою дівчину, один зі зловмисників вистрелив йому просто в голову.

Поки 25-річний Лука Саччі стікав кров'ю, зловмисники зникли з місця злочину. Поліція одразу ж розпочала їх пошук, а справу кваліфікували як умисне вбивство. Правоохоронці підкреслили, що найімовірніше нападниками були двоє італійців.

На жахливе вбивство вже відреагував міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні.

Довічне ув'язнення для цих проклятих убивць! Без жодних поблажок. Молімося за бідного Луку,

– сказав Сальвіні.

Вбивство Луки Саччі: дивіться фото