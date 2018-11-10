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      У Санкт-Петербурзі масштабна пожежа в гіпермаркеті: майже тисяча евакуйованих

      1035 Читать новость на русском
      У Санкт-Петербурзі згорів гіпермаркет "Лента"
      У Санкт-Петербурзі згорів гіпермаркет "Лента" / Кадр з відео

      У російському Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа у гіпермаркеті.

      Очевидці публікують у соцмережах моторошні фото та відео пожежі, яку було видно з різних частин міста.

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      Як пишуть росЗМІ, за даними головного управління МНС Росії, пожежа спалахнула на даху будівлі.

      Вогонь поширився на площу майже 5 тисяч метрів квадратних і охопив практично всю будівлю гіпермаркету.

      З нього евакуювали близько 800 людей. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

      ТАСС повідомляє, що в будівлі впала стеля.

      З кадрів, які очевидці публікують у соціальних мережах, стовп чорного диму був помітний з різних кутків міста.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сгорел гипермаркет Лента... Жаль.

      Допис, поширений Dmitry Abramov (@dmitab)

      Нагадаємо, 25 березня сталась пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". Тоді у пожежі загинули 64 людини, серед яких була 41 дитина.

      Теги: Новини Росії Пожежа Пожежа в Кемерові
      Джерело: 24 Канал
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