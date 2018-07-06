У Таїланді знайшли тіла 40 туристів, чий човен зазнав аварії під час шторму

У Таїланді поблизу острова Пхукет загинули щонайменше 40 туристів, ще 16 вважають зниклими безвісти.

Раніше 24 канал повідомляв про аварію із туристичним човном біля берегів таїландського острова Пхукет. Тоді рятувальники розшукували кілька десятків осіб, які зникли під водою під час шторму через те, що їхній човен перевернувся.

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6 липня стало відомо, що тіла 40 осіб вдалося розшукати. Проте, на цей момент ще 16 людей вважають зниклими безвісти. Про це, посилаючись на власні джерела, пише місцеве видання "The Nation Thailand".

Зазначається, що всі зниклі – громадяни Китаю.

За уточненою інформацією, морське судно "Фенікс" перекинулось і затонуло під час шторму 5 липня. На борту судна перебували 93 туриста (більшість з них – китайці), 11 членів екіпажу і гід.