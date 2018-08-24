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У Тернополі створили безкоштовний банк донорів кісткового мозку

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Лише дві країни в світі – Албанія і Україна не проводять операцій, які б могли спасти життя сотням українців, хворих на рак. Пересадка кісткового мозку вже давно звична операція у Польщі, чи в Білорусі. Аби врятуватися українці змушені виїжджати за кордон і платити великі гроші за лікування.

Та чи не половина вартості пересадки кісткового мозку коштує пошук і оплата донора. Тому активні тернополяни вирішили організувати перший недержавний банк донорів кісткового мозку. Як він працює – дізнавалися наші журналісти.

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Рік тому тернополянці Юлії раптово стало погано. Два тижні лікарі не могли визначитися з діагнозом. А коли встановили, то просто шокували дівчину.

кров
У Тернополі створили банк кісткового мозку

Юлія лікувалася у Польщі. Операція, обстеження, терапія коштували 50 тисяч доларів. Донором кісткового мозку став брат. Вже після лікування, жінка вирішила допомагати іншим і створила унікальний реєстр донорів.

Державний реєстр, який функціонує з 2009 року, має дуже маленьку кількість зареєстрованих донорів. А з 2014 року взагалі перестав реєструвати,
повідомив засновник Недержавного реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць.

В реєстрі вже 200 потенційних донорів. Їм висилають спеціальний конверт з тест-набором для визначення ДНК. Зразки направляють в німецьку лабораторію. Вартість аналізу – 150 євро, але платить їх не донор, а благодійний фонд.

кров
Операція, обстеження, терапія коштують 50 тисяч доларів

"Коли зявляється паціент, якому потрібна трансплантація кісткового мозку не від родинного донора, визначається ДНК пацієнта. І дальше в базі данних потенційних донорів шукається людина, яка найбільш схожа генетично для цієї людини", – зазначив засновник Недержавного реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць.

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Сама ж трасплантація кісткового мозку може бути через операцією, або переливання крові. Проте операції з трансплантації кісткового мозку для дорослих в Україні не здійснюють. А лікування за кордоном обходиться не дешево. Активісти та й самі лікарі сподіваються, що в Україні таки створять центр пересадки кісткового мозку. 

В Україні це умовно 200 пацієнтів в рік. На мою думку, достатньо було створити один центр, який би займався цією проблемою, але це мусить взяти на себе держава,
– наголосив головний лікар Тернопільської районної лікарні, хірург Володимир Лісовський.

До того ж до 1 жовтня мають створити Єдину державну інформаційну систему трансплантації. У двох базах даних, буде інформація про хворих та про потенційних донорів.  Це є вимога нового закону про трансплантацію. Ми вже приступаємо до того, щоб змінити використані кошти для пілотної програми, щоб ми могли цей реєстр розробити

Як стати донором і врятувати життя людини, можна дізнатися на сторінках благодійного фонду "Український реєстр донорів кісткового мозку" у соцмережах.

Теги: Новини України Здоров'я Тернопіль Медицина
Джерело: 24 канал
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