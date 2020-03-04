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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ – КОЛИ ПРОГОЛОСУЮТЬ ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      У цьому уряді не крали, – Гончарук виступив з останньою промовою на посаді прем'єра

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Пресслужба Кабміну

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук з трибуни Верховної Ради виступив з останньою промовою на посаді прем'єра. Згодом народні депутати голосували за відставку Гончарука.

      Політик хоче уникнути будь-яких маніпуляцій, тому вирішив виступити з промовою. Олексій Гончарук наголосив, що цей уряд не крав і системно боровся з корупцією "з першого до останнього дня".

      Біографія: Гончарук пішов у відставку: що треба знати про прем'єр-міністра

      Гончарук пригадав, що колись журналісти запитали у нього про корупцію та Центренерго. За словами політика, тоді він пообіцяв, що до кінця опалювального сезону проблема буде вирішена.

      Ми вже зараз забезпечили там провдення аудиту, і рішення по менеджменту цієї компанії вирішено. Але це не особлива компанія, таких компаній – десятки. Наш уряд змінив менеджмент у десятках компаній,
      – наголосив Гончарук.

      Політик вважає, що уряд боровся з корупцією на усіх можливих ділянках та перекрив багато тіньових схем. На думку Гончарука, саме через це на Кабмін за останні місяці вилили тонни бруду. Посадовцець додав, що все це не зупинило уряд і подякував усім членам команди, які ухвалювали складні рішення.

      Загалом Гончарук висловив свій оптимізм щодо майбутнього України. Він підкреслив, що Зеленський – порядна і чесна людина.

      Не було навіть натяків на якусь нечесну гру, тому я не маю жодних сумнівів, що курс збережеться. Я хочу це дуже чітко донести до всіх,
      – наголосив політик.

      Експрем'єр сказав, що 6 місяців – це дуже короткий час для оцінки роботи уряду. Однак, на його думку, люди уже відчувають результати роботи.

      Гончарук назвав здобутки Кабміну:

      • макроекономічна стабільність;
      • рекордно низька інфляція;
      • розміщення єврооблігацій за рекордно низькими відсотками;
      • рекордна кількість об'єктів виставлена на приватизацію та інше.

      Політик закликав продовжити усі розпочаті реформи

      Я буду працювати над тим, щоб Україна стала успішною, незалежно від свого статусу. Дякую вам за довіру і можливість працювати разом, – підсумував Гончарук.

      Гончарук виступив з останньою промовою на посаді прем'єра: відео

      Зауважимо, що наразі триває позачергове засідання Верховної Ради, яке напередодні скликав Володимир Зеленський. Головні питання – робота Кабміну та силових органів.

      Кого планують звільнити та хто буде новими міністрами

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова.

      Детальніше тут: Яким буде склад майбутнього Кабміну Дениса Шмигаля

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новий уряд Шмигаля – коли проголосують Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада Олексій Гончарук
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