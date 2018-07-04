У випуску новин за 12:00: Павла Гриба побили російські в'язні. Нове отруєння в Британії

У випуску новин за 12:00: Павла Гриба побили російські в'язні. Нове отруєння в БританіїВипуск новин 161 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 липня станом на 12:00 – Павла Гриба жорстоко побили інші російські в'язні, коли його етапували до Ростова-на-Дону, у бранця забрали продукти та особисті речі. Про це хлопець повідомив адвокату Марині Дубровіній, якій вдалося пробитись до нього у СІЗО. У Британії чоловіка та жінку знайшли без свідомості в одному з будинків у містечку Еймсбері, вони у критичному стані.
Також у випуску:
За минулу добу жоден з українських захисників не постраждав. Однак російські окупаційні війська не вгамувались і досі порушують встановлене перемир'я по всій лінії зіткнення.
Відома причина отруєння дітей у таборі "Славутич" на Київщині.
Залізничне сполучення між Києвом і Одесою частково відновили, зараз там завершився ремонт ділянки біля станції Веселий Кут.
Джерело: 24 канал
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