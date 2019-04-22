Учасники акції подяки Порошенку освистали знімальні групи NewsOne та 1+1: відео

Після того, як українці провели акцію подяки Петрові Порошенку під Адміністрацією Президента, на місці спалахнув конфлікт між учасниками акції та журналістами NewsOne.

Понад 7 тисяч українців 22 квітня зібралися під АП, щоб подякувати Порошенку за 5 років його роботи та попрощатися з ним. Глава держави вийшов до людей з дружиною Мариною та виголосив промову.

Читайте також: Через рік, так через рік, – Порошенко пообіцяв знову стати президентом

Після акції люди обступили знімальну групу NewsOne, почали обзивати журналістів пропагандистами і тими, хто працює на Росію та створює фейки. Причиною такої емоційної реакції людей стало те, що журналіст телеканалу заявив, що присутні – працівники фабрики Roshen. У відповідь журналістові лунали вигуки з вимогами, щоб не вигадував.

Дивіться відео, як українці вигукували "Ганьба!" знімальній групі NewsOne:

Дивіться відео конфлікту між українцями та кореспондентом NewsOne:

Окрім того, ще під час акції люди освистали знімальну групу телеканалу "1+1". Учасники акції завадили журналістам зняти сюжет вигуками "Ганьба!", "Ганьба "плюсів!" і "Журна*люхи".

Дивіться відео, як люди вигукували "Ганьба!" журналістам "1+1":

Дивіться відео, як люди освистали знімальну групу "1+1":

Які результати виборів президента України? ЦВК вже підрахувала майже 100% голосів після другого туру виборів. Наразі Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%. Офіційні результати виборів президента ЦВК планує оголосити після Великодня. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня.