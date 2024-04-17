Ракетний удар по Чернігову: загинуло 11 людей, кількість може зрости

Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти на території України. Внаслідок атаки на Чернігів є поранені та загиблі.

Росія 17 квітня вдарила по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про щонайменше 11 загиблих.

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Завали розбирають

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у етері телемарафону розповів, що внаслідок ракетної атаки на Чернігів є інформація про 10 загиблих, Було пряме влучання в об'єкт соціальної інфраструктури.

Міський голова зазначив, що "прильоти" відбулися по густонаселеному району міста. Це перехрестя двох вулиць.

Також відомо про 22 поранених. Частину з них госпіталізували. Усі отримали необхідну допомогу. Чернігівський обласний центр крові оголосив про пошук донорів. Особливо потрібна група крові із негативним резусом.

Медики відзначають, що у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок. Серед госпіталізованих є пацієнти у тяжкому стані.

Триває розбір завалів на місці влучання. Кількість поранених та загиблих може зрости. На ракетний удар відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що цього не сталося б, якби Україна отримала достатньо засобів протиповітряної та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою.

Президент зазначив, що підтримка та рішучість мають значення, а української рішучості цілком достатньо. За словами українського лідера, терористи здатні ламати життя лише тоді, коли їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя.

Варто зазначити, що взимку Росія активізовувала диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та на Чернігівщині.

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