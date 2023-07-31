ЗСУ пошкодили Чонгарський міст: вже за тиждень окупанти відчують серйозні наслідки
Ураження залізничного мосту в Чонгарі стало суттєвою проблемою для російських військових. Через цей міст проходила чи не найважливіша логістична артерія росіян.
На полагодження мосту внаслідок удару можуть піти тижні. Це зіграє злий жарт з окупантами. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.
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Логістика окупантів порушена
Серйозні пошкодження Чонгарського залізничного мосту видно навіть на супутникових знімках. Зокрема, на фотографіях видно, як один проліт "втомився", а рейки зовсім викривилась.
Це одна із залізничних гілок, яку потрібно було знищити давно. Пошкодження навіть в такому вигляді як зараз це щонайменше на тиждень або й більше виведе напрямок з ладу,
– наголосив Роман Світан.
Ця залізнична гілка йшла з Кримського Мосту на Джанкой, з Джанкоя через Чонгар на Мелітополь. Власне, це один з головних залізничних шляхів, яким перекидали сили та засоби противника на Запорізький напрямок.
"Знаковий удар"
Підрив саме мосту є найефективнішим. Адже якщо підірвати лише залізничну колію, то бригада за пів доби може її відновити. Натомість коли залізнична гілка йде через міст – розбиратись потрібно з ним. На це деколи йдуть тижні.
"Для нас дуже важливо перерізати систему постачання в сторону Оріхового на Запорізькому напрямку. Це знаковий удар. Вже наступного тижня у росіян буде дефіцит снарядів", – зауважив полковник запасу.
Швидко таку нестачу поповнити не вдасться. Зокрема, ЗСУ знищують і можливості для переміщення військової амуніції автотранспортом. Гарним прикладом може стати удар по Кримському мосту.
Роман Світан про важливість удару по Чонгарському мосту: дивіться відео
Вибух на мосту у Чонгарі: які наслідки
- Хоч удари по Чонгарському мосту не повністю зруйнували споруду, однак вони максимально сповільнили рух на ньому. Росіяни за будь-яку ціну намагаються поремонтувати цю залізничну артерію, адже розуміють її важливість.
- Наталія Гуменюк назвала удар по залізничному мосту в Чонгарі "філігранною роботою". Вона також підтвердила, що росіяни на лівому березі уже відчувають дефіцит техніки та снарядів. Тепер ситуація погіршиться ще більше.
- До слова, у Росії замовчують інформацію про руйнування мосту. Заборонили висвітлення новин про це навіть так званим військовим блогерам. В Інституті вивчення війни зробили висновок, що російська влада табуювала цю тему. Не було жодних дискусій в російському інформаційному просторі про український удар.