Росіяни поцілили в будівлю СБУ та багатоповерхівку: все, що відомо про атаку на Дніпро 28 липня
Окупанти вдарили по Дніпру крилатими ракетами, внаслідок чого постраждала житлова багатоповерхівка та будівля СБУ. Разом з тим відомо про потерпілих через цей удар.
Близько 20:30, 28 липня жителі Дніпра чули вибух. Згодом з'явилась інформація про влучання в цивільну інфраструктуру та будівлю Служби безпеки України. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усе, що відомо про цей теракт Росії.
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Постраждалі та жертви
Станом на 23:11, 28 липня відомо про 9 потерпілих через ракетний удар загарбників по Дніпру. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Варто наголосити, що серед постраждалих є дівчина 2006 року народження та дитина 2009 року народження. У них та ще двох постраждалих 20-річних дівчат – акубаротравма. Або, інакше кажучи, – контузія.
П'ятеро осіб отримують амбулаторну допомогу. Це четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна жінка. "Одного постраждалого ушпиталено у стані середньої тяжкості", – написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Водночас, як зазначив голова Сергій Лисак, просто-таки – це диво, що немає загиблих внаслідок обстрілу та влучання.
А щодо жертв скажу – дивом загиблих немає.
Відсутність загиблих можна пояснити тим фактом, що загарбники вдарили в багатоповерхівці, яка не була ще введена в експлуатацію.
Який має вигляд місце атаки
О 23:20, 28 липня у ДОР констатували, що рятувальники ліквідували пожежу, що спалахнула внаслідок влучання в будівлю СБУ. Загалом вогонь охопив площу в 100 квадратних метрів.
Кадри з місця удару в Дніпрі / Фото пресслужби місцевої влади, ЗМІ
Реакція української влади
- Президент Володимир Зеленський констатував, що ворог знову вдається до ракетного терору. Глава нашої держави повідомив, що провів нараду зі СБУ, МВС, ДСНС та керівником ОВА щодо обстрілу. У своєму повідомленні він назвав росіян св*лотами, однак разом з тим наголосив, що вони обов'язково за все відповідатимуть.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що Росія вчергове порушила право на життя, яке є у кожної людини, що приходить у цей світ. "Ворог цинічно вбиває. Руйнує домівки. Намагається залякати. Скільки ще українці мають терпіти цей терор від російських ракет, аби світ зрозумів, що терориста може зупинити сила і страх перед відповідальністю", – наголосив уповноважений з прав людини.