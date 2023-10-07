Естонські волонтери потрапили під ракетний удар у Харкові

Російські окупанти 6 жовтня вкотре вдарили по Харкову. Ракета "Іскандер" прилетіла в кількох десятках метрів від естонських волонтерів.

Про це розповіли в естонській громадській організації "Вільна Україна". Волонтерам пощастило вижити.

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Естонські волонтери потрапили під обстріл

У громадській організації розповіли, що їхні волонтери потрапили під російський обстріл у Харкові.

Сьогодні вранці наша спільна колона з громадською організацією "Українська допомога" (Ukraina Abi MTÜ – 24 Канал) потрапила під ворожий ракетний обстріл. За словами хлопців, "Іскандер" впав в декількох десятках метрів від них. Всі машини були знищені, хлопцям пощастило вижити й вони не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Однак, на жаль, атака не минула без людських жертв.

"У сусідньому будинку загинула маленька дитина. Світла пам'ять. Продовжуємо боротися за честь Естонії та свободу України", – підсумували в ГО.

Дивіться фото з місця події / Фото MTÜ Vaba Ukraina

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Удар по Харкову 6 жовтня: коротко