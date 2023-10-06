Мабуть, ще спав: у Харкові загиблого хлопчика дістали з-під завалів закутаного у ковдру
Джерело:Сергій Болвінов
Росія зранку 6 жовтня атакувала Харків ракетами. Внаслідок влучання є загибла дитина.
Росія завдала чергового удару прямо по центру Харкова. Внаслідок цього загинув 10-річний хлопчик.
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Одне з влучань було у житловий будинок
За попередньою інформацією, окупанти вдарили по мирному місту "Іскандерами". Росіяни поцілили у житловий будинок.
З-під завалів у ковдрі дістали тіло дитини, хлопчик, скоріше за все, ще спав,
– написав начальник ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
З-під завалів витягнули тіло дитини / Фото Сергія Болвінова
Друга ракета так само впала у центрі міста, але біля офісних та житлових будинків. На місці прильоту працюють спеціалісти, які збирають докази злочину Росії.
Також там триває розбір завалів та пошук поранених.
У Харкові вибухи пролунали до оголошення тривоги
- Приблизно о 6:46 у Харкові почули звуки вибухів. Раніше місцеві ЗМІ писали, що над містом летять ворожі ракети. Майже одразу приліт підтвердив і мер міста. Сирени зазвучали лише о 6:48.
- Відомо про два влучання. Окупанти поцілили тільки по цивільній інфраструктурі міста. Також від обстрілу центру Харкова постраждала знімальна група португальського телеканалу RTP. На щастя, самі журналісти не зазнали поранень. Водночас їхня автівка знищена.
- По допомогу медиків звернулося 20 людей.