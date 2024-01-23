Ракетний удар по Харкову: одному з постраждалих будуть ампутувати ногу

Російська армія вранці 23 січня цинічно вдарила ракетами по Харкову, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Одному із травмованих харків'ян через великі травми будуть робити складну процедуру.

Зокрема, хлопцеві будуть ампутувати ногу. Наразі харків'янином Костянтином опікуються медичні працівники.

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Хлопцеві Костянтину після атаки Росії ампутуватимуть ногу

Інженерка-протезист з Регіонального центру індивідуального протезування "Біоскульптор" Наталя Клименко розповіла, що після ранкового обстрілу російськими терористами будинку Костянтин зазнав тяжкої травми.

На жаль йому ампутують ногу. Його дівчину Катерину знайшли мертвою під завалами,

– написала Наталя.

Зрештою жінка попросила у небайдужих громадян допомоги хлопцеві, якому мусять ампутувати ногу.

Зверніть увагу! Допомогти Костянтину з Харкова можна надіславши кошти за реквізитами батьків дівчини хлопця:

4149 6293 5684 9018 – Холявко Марія;

5168 7451 3314 7238 – Хорощак Сергій.

У коментарях Наталя наголосила, що ракетний удар став справжнім горем для усіх харків'ян. За її словами, біль та ненависть розривають так, що хочеться кричати.

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