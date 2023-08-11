У хаті було двоє дітей: на Прикарпатті через удар "Кинджалу" міг загинути не лише Володя

Під час обстрілу росіянами Прикарпаття 11 серпня загинув 8-річний Володя Балабаник. Сусіди кажуть: міг загинути не лише він, адже в хаті на момент удару "Кинджалами" було двоє дітей.

Під час обстрілу росіянами Коломиї загинув 8-річний хлопчик Володя – він жив у приватному будинку в Коломийському районі. Утім, жертв може бути більше. Про це "Радіо Свобода" розповіли прикарпатці.

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Що говорять очевидці

Внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині 11 серпня зруйновано багато будівель, повибивало шибки та двері. Місцеві кажуть, що дуже шоковані, а город після обстрілу має такий вигляд, ніби там порпалися дикі свині.

Батько загиблого Володі у лікарні у важкому стані, адже був поранений. Один із мешканців відзначив: на момент ракетного удару у хаті було двоє дітей Балабаників із трьох.

Правоохоронці та вибухотехніки закінчили обстежувати територію лише надвечір. Зараз уже почали пропускати транспортні засоби до тої частини села, де сталося влучання.

Володя вчився у Коломийському ліцеї, закінчив другий клас.

Був допитливий, старанний, турботливий учень. Вчителька ласкаво називала його маленький комедіант, бо був веселий і життєрадісний,

– згадують про дитину, вбиту росіянами.

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Що відомо про обстріл