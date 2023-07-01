Це просто шик і пісня, – пропагандисти тішаться жертвам внаслідок удару по Краматорську
Російські окупанти 27 червня вдарили ракетами по піцерії у Краматорську. Цинізм кремлівських пропагандистів дійшов апогею – вони почали заявляти, що атака була просто "пісня".
Окупанти випустили 2 ракети типу "Іскандер". Одна з них вдарила по піцерії, а інша – по селу Біленьке, що в Донецькій області.
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Росіяни тішаться жертвам внаслідок удару по Краматорську
Російський генерал Андрєй Картаполов в ефірі пропагандиста Владіміра Соловйова показав, як він радіє ударам окупантів по мирних людях.
Слухайте, ось цей удар по Краматорську – це просто шик! Я ось знімаю капелюха перед тим, хто його планував і хто його здійснив. Пісня просто! Просто пісня! Моє старе військове серце радіє,
– заявив Картаполов.
Дивіться відео, як пропагандисти радіють обстрілам мирних міст: відео
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Росіяни вбили в Краматорську 12 людей
- Окупанти ввечері 27 червня цинічно та підступно вдарили по піцерії в центрі Краматорська, де перебували багато мирних мешканців.
- На жаль, росіяни вбили 12 людей. Серед них були троє дітей – 17-річна дівчина та 14-річні сестри-близнючки.
- За даними ДСНС, ще 60 людей зазнали поранень. Зокрема, 8-місячна дівчинка Мія – у немовляти діагностували множинні колото-різані рани голови та лінійний перелом скроневої кістки.
- Водночас поранень зазнали троє громадян з Колумбії. Мовиться про колумбійського депутата Серхіо Харамільйо, письменника Ектора Абада та журналістку Каталіну Гомес.
- Без коригувальника в цьому обстрілі також не обійшлось. Служба безпеки уже його затримала. Окрім причетності до російського удару по Краматорську, його звинувачують в зборі інформації щодо місць базування Збройних Сил.
- Зраднику загрожує суворе покарання – 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.