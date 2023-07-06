Сестра і мама працівника "Варти": стало відомо, хто загинув через удар Росії по Львову

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Львову є жертви та постраждалі. Зокрема, через цей обстріл загинула рідна сестра та мама родини журналіста одного з місцевих видань.

У ніч на 6 липня ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку міста Лева. Станом на 09:00 було відомо про 4 жертв цієї атаки. Двоє загиблих – це мати та сестра працівника медіа "Варта 1".

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Мати – Мирослава, донька – Настя

Власне, звати загиблих – Анастасія Сенів та Мирослава Садова: "Вони сім'я нашого вартового Володимир Садовий – рідна сестра та мама", – написав Ігор Зінкевич, керівник громадсько-політичного об'єднання "Варта".

Ворожа ракета влучила просто у будинок, в якому мешкали загиблі. Мої щирі співчуття, Володя… Уляна Садова. Ми горюємо разом з вами,

– написав він.

️Окрім того, Зінкевич звернувся до людей з проханням допомогти сім'ї загиблих:

5168742244440867 – ПриватБанк;

5375411409707481 – Монобанк.

"Це трагедія для усіх нас, для кожного львів'янина, бо це вкотре нам підтвердило, що немає нічого святого в ворога. Людське життя для нього нічого не варте. А те, що ми живемо у Львові, – не означає що ми живемо в безпеці, бо війна тут і зараз", – констатував очільник "Варти".

Загиблі Анастасія та Мирослава через удар по Львову / фото зі соцмереж

Разом з тим, за його словами, від цієї війни страждає не лише Схід та Південь, як багато хто міг думати, – через це вторгнення Росії страждають усі по території нашої держави.

Задумайтесь над тим, коли вчергове прогортуєте й ігноруєте збір для воїнів. Чи просто живете так, наче вас це не стосується. Ми маємо всі працювати зараз не для збагачення власної кишені, а задля того, аби перемогти ворога, покарати його, щоб така біда ніколи більше не торкалася нашого міста й України в цілому,

– вказано у джерелі.

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