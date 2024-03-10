Росія вдарила ракетами по Мирнограду: пошкоджено будинки, відключена котельня, багато поранених

Уночі 10 березня окупанти атакували Мирноград Донецької області. Під прицілом агресора знову були житлові будинки. Унаслідок обстрілу зазнали поранення 10 людей.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА. Юрій Третяк розповів, що трьох поранених ушпиталили.

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"Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів"

Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені 10 житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення,

— підкреслив посадовець.

Керівник додав, що внаслідок ракетного удару сталося відключення котельні. Без опалення залишилися 2088 абонентів. Ремонтні бригади вже частково відновили подання тепла.

Також пошкоджено теплотрасу й колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень і потрібні ремонтні роботи.

Поранення отримали десять осіб цивільного населення — це мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська. Іншим надали медичну допомогу, лікуватись будуть амбулаторно,

– сказав Третяк.

Наслідки ракетної атаки на Мирноград / Фото прокуратури

Внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше 17 багатовеповерхових будинків та 27 автомобілів. Очільник Донецької ОВА розповів, що серед поранених – дитина.

В результаті обстрілу отримали поранення 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок та 5 чоловіків віком від 34 до 95 років,

– уточнили в обласній прокуратурі.

Додали, що всім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

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