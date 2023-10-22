Не перше влучання у цей термінал: нові деталі жахливого обстрілу "Нової пошти"
Російські військові ввечері 21 жовтня завдали ракетного удару по терміналу "Нової пошти" біля Харкова. Виявилося, що це не перша спроба росіян знищити цей логістичний центр.
Удар росіян по "Новій пошті" в смт Коротич Харківського району – це не перше влучання саме у цей термінал. Заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов в ефірі телемарафону розповів, що перше влучання окупантів у термінал було торік, пише 24 Канал.
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Ракета летіла менше ніж пів хвилини
Він розповів, що окупанти завдали удару по великому логістичному терміналу, який розташований неподалік кільцевої дороги у бік Київщини.
За його словами, ця територія не була окупованою. Селище Коротич розташоване ближче до Харкова й на захід до Києва.
Відстань від селища до лінії фронту на схід складає близько 130 – 140 кілометрів. Водночас до Бєлгородської області Росії всього 33 – 35 кілометри.
Тому, як сказав Іванов, швидкість польоту ракети була менше ніж пів хвилини.
Росія завдала ракетного удару по терміналу "Нової пошти": подробиці
- Російські військові завдали ракетного удару близько 22:15 з допомогою ЗРК С-300. Окупанти атакували з Бєлгородської області.
- Унаслідок атаки ворога будівля термінала зруйнована, а також виникла пожежа. Рятувальники о 00:14 ліквідували пожежу на площі близько 300 "квадратів".
- Унаслідок обстрілу пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Ракетний терор Росії забрав життя шести чоловіків – усі вони були працівниками "Нової пошти". Експерти поки не ідентифікували тіло однієї жертви.
- Також поранення отримали 16 цивільних, які мають мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани. Стан восьми з них лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро – середньої тяжкості.
- Ракетний терор засудив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що росіяни мають відповісти за скоєне.
- На терористичну атаку Росії відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зауважила, що "зневагу Кремля до життя має побачити весь світ".