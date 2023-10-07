"Подарунки" для Путіна: Братчук припустив мету нічної атаки по Одещині

Вночі проти 7 жовтня російські окупанти запустили по Одещині надзвукові ракети "Онікс". Імовірно, у такий спосіб ворог вирішив "привітати" з днем народження Владіміра Путіна.

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав 24 Каналу, що були очікування чергової атаки.

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"Вона може бути прив'язана до того, що сьогодні цей воєнний злочинець святкує, сподіваюсь, останній день народження принаймні на свободі", – зазначив Братчук.

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За його словами, окупанти дійсно могли звітувати про обстріли цивільного населення України як про "подарунки" для Путіна.

Атаки триватимуть

Унаслідок нічної атаки росіянотримали поранення. Їм надали медичну допомогу.

Російські окупанти робили паузу в застосуванні "Оніксів", що свідчить про те, що ворог прагне накопичити їх для нових ударів.

На жаль, дуже важко піймати їх нашим Повітряним силам, тому є влучання. Але найголовніше – усі люди живі,

– зауважив Братчук.

Ситуація на Одещині станом на ранок повністю контрольована. Рятувальники погасили всі виниклі пожежі. Однак розслаблятись зарано – Росія надалі атакуватиме українську інфраструктуру, зокрема енергетичну.

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Вночі проти 7 жовтня росіяни також атакували Полтавщину. Ворожа ракета "Іскандер" вибухнула в Миргородському районі. Ніхто з людей не постраждав.

Крім того, 7 жовтня завершили рятувальні роботи в Харкові після ракетного удару росіян напередодні. Унаслідок атаки загинули літня жінка та 10-річний хлопчик.

Раніше завершили рятувальні роботи в Грозі на Харківщині. Як відомо, 5 жовтня окупанти вдарили "Іскандером" по кафе-магазину, унаслідок чого загинуло понад 50 людей, зокрема 6-річний хлопчик.