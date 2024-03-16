Наймасовіша атака за кількістю жертв, – Кіпер про обстріл Одеси 15 березня

Російська армія 15 березня завдала ракетних ударів по Одесі, внаслідок чого були жертви й постраждалі. Ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв у місті з початку вторгнення армії Росії.

Наразі медичні працівники продовжують працювати з постраждалими після ракетного удару по Одесі. Тоді внаслідок атаки пролунало 4 вибухи.

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Кіпер розповів деталі про атаку Одеси 15 березня

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що станом на 9 ранку 16 березня у медичних закладах міста продовжують лікування 40 людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки по Одесі. З цих громадян 9 поранених у важкому стані.

Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі,

– зауважив Кіпер.

Глава Одеської області також висловив щирі співчуття родинам загиблих людей внаслідок російської атаки по Одесі.

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