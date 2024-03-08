Ракета влучила за 300 – 400 метрів від нас, – Зеленський розповів деталі удару по Одесі

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Вони перебували дуже близько біля місця влучання.

Прем'єр-міністр Греції відвідав Одесу з офіційним візитом. Під час атаки він та Зеленський перебували в порту. Про це президент розповів після атаки в інтерв'ю Cinque minuti, повідомляє 24 Канал.

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Ракета прилетіла недалеко від президента та прем'єра Греції

За словами президента, ракета прилетіла з окупованого Криму, тому удар відбувся швидко після оголошення тривоги. Зеленський уточнив, що приліт трапився за 300 – 400 від місця перебування президента України та грецького прем'єра.

Ми були з прем'єр-міністром Греції, у нього був офіційний візит в Одесу. Ми були в порту. Так, в кількох сотнях, 300 – 400 метрів був удар балістичної ракети. Ракета дуже швидко "прийшла",

– сказав він.

Володимир Зеленський не може сказати, по кому був це удар. Однак очевидно, що поваги до лідерів інших держав у Росії та Путіна немає.

Я не знаю, по кому був цей удар. У будь-якому випадку – це, якщо чесно, щось неймовірно, коли у нас прем'єр-міністр іншої країни, я вже не кажу про себе. Я говорю просто про повагу до лідерів інших держав, людей з інших держав. Від Росії і від Путіна її просто немає,

– уточнив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що прем'єр-міністр Греції був дуже здивований. Однак він ні, адже від країни-терористки можна очікувати чого завгодно. Хоч президент України зауважив, що це "поза розумом здорового глузду".

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