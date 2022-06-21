Удари окупантів по Одесі, Миколаєву та Харкову – відповідь за Зміїний, – Арестович

Російська армія цинічно обстріляла Одесу, Миколаїв та Харків у відповідь на удар ЗСУ по острову Зміїний. Українські сили завдали росіянам чималих втрат на Зміїному.

Арестович наголосив, що росіянам не потрібно шукати приводу для обстрілів

Відповідну думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Окрім Одеси, Миколаєва та Харкова, за словами Арестовича, під вогнем опинилися і Чернігівська та Сумська області.

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Водночас радник Андрія Єрмака наголосив, що росіянам не потрібно шукати приводу для обстрілів мирних міст України.

Що відомо про удар ЗСУ по Зміїному

Збройні Сили України завдали удару по острову Зміїний, який тимчасово окупували росіяни. У вівторок, 21 червня, в оперативному командуванні "Південь" підтвердили удар по Зміїному, про що 24 канал інформував днем раніше.

В ОК "Південь" зазначили, що для удару по росіянах на Зміїному використали різні сили та способи. Унаслідок обстрілу окупанти зазнали значних втрат.

21 червня ЗСУ українські військові знову вдарили декількома ракетами по Зміїному. Про це повідомили джерела 24 каналу у спецслужбах. Українські воїни влучили у ворожі об'єкти.

Попередні ракетні удари по Україні

20 червня російські загарбники протягом 3 годин завдали 14 ракетних ударів по Півдню нашої країни. Окупанти ракетами вдарили по Очакову, гирлі Дунаю, Білгород-Дністровському районі Одещини та по Одесі.

Унаслідок обстрілу в одному з районів Одеської області пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Також в Одеській ОВА повідомили, що загарбники вдарили біля цвинтаря.

Російські війська не припиняють атакувати Харків та Харківську область. Один з обстрілів 21 червня тривав понад пів години та охопив значну територію міста. Від отриманих осколкових поранень загинула 8-річна дитина.

У Чернігівській області війська Росії завдали удару неподалік пункту пропуску Грем'яч. За попередньою інформацією, вибухи стались через мінометну атаку. На Сумщині 20 червня окупанти за допомогою безпілотників скинули 4 вибухівки на територію Юнаківської громади.

Зранку 21 червня потужний вибух прогримів у Миколаєві, коли повітряну тривогу не було оголошено.

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