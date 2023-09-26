Дзеркальні удари по російській енергетиці: чи проводитиме Україна такі атаки

Росіяни не припиняють тероризувати Україну, зокрема під ворожі удари потрапляє наша критична інфраструктура. У ЗМІ почали говорити про можливі дзеркальні атаки по відповідних російських об'єктах.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що такий асиметричний крок не варто відкидати. Зокрема, він нагадав про нещодавню атаку безпілотників у Курську.

Дивіться також Запускали з території Росії та Криму: мапа маршрутів ракет та БпЛА під час обстрілу 26 вересня

Чому так довго ремонтують пошкодження

Енергетична інфраструктура будь-якої цивільної країни не передбачає і не розрахована на можливі атаки чи руйнування. Вона працює роками й потребує лише заміни певних елементів і планових технічних оглядів. Ніхто не зберігає на складах велику кількість обладнання для швидкого ремонту. Щобільше, частину деталей виготовляють міжнародні компанії та відправляють країні-замовнику.

Україна з такою проблемою стикнулася минулого року, коли нам систематично знищували інфраструктуру. Ми щось відновлюємо, але спроможностей не вистачає, запасних частин на складах не так багато. Весь цивілізований світ збирався і нам допомагав,

– розповів Іван Ступак.

Ексспівробітник СБУ припустив, чи можливі удари по російській енергосистемі: дивіться відео

Що чекає на Росію

Якщо припустити, що таке станеться у Росії, то країна-агресорка не матиме можливості відновлювати критичну інфраструктуру, адже європейське обладнання для них недоступне.

Їм доведеться повністю перебудовувати свою енергетичну інфраструктуру й, наприклад, перемикатися на китайську, але швидко це зробити не вдасться,

– зауважив Ступак.

Тільки нещодавно росіяни призупинили програму розгортання мереж стільникового зв'язку 5G. За версією окупантів, вони наразі не мають обладнання, тому кажуть, що перенесуть все заплановане на наступні роки. У них також відсутнє обладнання для підтримки у режимі функціонування звичайних базових станцій, оскільки компанії зв'язку залишили їхній ринок.

Вони сказали що братимуть китайське обладнання, але виявилося, що воно їм не підходить, технічні властивості цього не дозволяють. Думаю, що з енергетикою ситуація у росіян буде не менш складна,

– підкреслив Ступак.

Удари росіян по критичній інфраструктурі: останні новини