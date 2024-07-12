Вигідно для іміджу Байдена: чому президент США не дозволяє удари по Росії

США частково зняли для України заборону на удари по території Росії. Втім ми досі не маємо змоги бити вглиб країни-агресорки далекобійною зброєю, зокрема по її військових аеродромах, звідки на нашу державу летять ракети.

Навряд чи існування заборони пов'язане з виборами у США. Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що навпаки для Байдена таке рішення було б політично вигідним.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Що зупиняє Байдена

"Прогрес у війні в Україні став би для Байдена вигідним під час передвиборчих перегонів. Тому його заборона не є політичною. Вона пов'язана зі страхом", – сказав Уріель Епштейн.

Ймовірно, у Білому домі є люди, які досі бояться ескалації та думають, що заборона на удари по Росії якось можуть їй запобігти. Ключовим гравцем у такій політиці може бути Джейк Салліван – радник президента США з національної безпеки.

Утім не всі в адміністрації Байдена так вважають. Думаю, що міністр закордонних справ Блінкен, міністр оборони Остін погодяться, що це неправильно. Втім Салліван має більший вплив у Білому домі,

– підкреслив Уріель Епштейн.

Салліван вважає, що найбільшим ризиком є те, що Росія використає ядерну зброю. Але як показує досвід, наші партнери довго говорять про ескалацію, потім все-таки ухвалюють потрібне рішення й нічого не відбувається. Однак дорогоцінний час вже втрачено.

У США так говорили про надання HIMARS, але нічого не сталося. Далі були танки й Путін ніяк не відреагував, бо не міг. Потім Фінляндію приєднали до НАТО. Хоча Путін казав, що почав війну, бо нібито не хотів, щоб НАТО було біля його кордонів, але все-таки знову нічого не зробив,

– зауважив Уріель Епштейн.

Він додав, що заборону на удари по Росії, безперечно, знімуть. Питання лише в тому, наскільки пізно це станеться. Бо за таке зволікання своїм життя платять українські воїни.