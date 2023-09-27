Удари по російській інфраструктурі почастішають: наскільки значними будуть ураження для агресора

Українські посадовці заявляють про готовність Сил оборони у відповідь на ракетні атаки Росії бити по інфраструктурі країни-агресорки. Однак існує декілька чинників, які можуть ускладнити ці завдання.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він вважає, що заяви української розвідки про готовність завдавати симетричних ударів по російській інфраструктурі відповідають дійсності.

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Чи буде Україна бити по російській інфраструктурі

Україна неминуче продовжуватиме завдавати удари по російській території, як з території України, так і з території Росії.

Однак варто зазначити, що можливості України у здійсненні подібних атак є обмеженими. Удари по російській території, зокрема по нафтобазам та військовим об'єктам, тривають і зараз, однак поки що Росія не розглядає їх як загрозу.

"З огляду на це, якщо удари по російській інфраструктурі стануть ще частішими, найімовірніше, саме партнери України звертатимуть нашу увагу на необхідність обмеження таких дій. Це пов'язано із тим, що Захід хоче уникнути ще одного витка ескалації", – припустив Вігірінський.

Андрій Вігірінський про потенційні атаки на російську інфраструктуру: дивіться відео

Втім, Україна не має паритету в засобах ураження з Росією. Іншою проблемою гіпотетичних ударів по російській інфраструктурі є велика кількість подібних об'єктів.

"Україна є державою з великою територією та енергетичною системою. Однак територія Росії та її енергосистема є більшими за українські. З огляду на це, малоймовірно, що Сили оборони зможуть завдати російській енергосистемі настільки ж великої шкоди, яку агресор завдав нашій (минулого року – 24 Канал)", – пояснив політолог.

Які об'єкти на території Росії зазнавали уражень

Протягом минулого тижня було завдано низку потужних ударів по російських прифронтових регіонах. Особливо дошкульними ці удари виявились для Курська, в якому протягом кількох днів було уражено будівлю ФСБ, нафтопереробний завод та військовий аеродром, в наслідок чого загинув командувач тамтешнього авіаполку.

Однак і на більшій глибині російської території внаслідок бойових дій зростає кількість уражень. Так, завдяки диверсії вдалося знищити 2 літаки на аеродромі Чкаловський поблизу Москви, а також – кілька одиниць автомобільної техніки в Калузькій області. Ще раніше руки української розвідки дотягувались навіть до Пскова, де було знищено кілька транспортних літаків.

За словами Кирила Буданова, одними з найпріоритетніших цілей для ураження на території Росії є об'єкти військово-промислового комплексу країни-агресорки. Ураження цих об'єктів мають на меті уповільнити виробництво російського озброєння.