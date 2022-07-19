Через влучні удари ЗСУ росіяни на Херсонщині намагаються заховатися між цивільними, – активіст
ЗСУ влучно знищують склади та командні пункти російських військових на Херсонщині. Через це окупанти розташовуються між житловими будинками, щоб сховатися за цивільними.
Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів про кілька ударів ЗСУ по розташуванню росіян.
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За його словами, окупанти відходять південніше, щоб сховатися від українських військових.
Вони намагаються знайти нові сховища ближче до мирного населення, адже розуміють, що Україна не буде вражати об’єкти, де є ризик для громадян,
– пояснив Молчанов.
Так, від нещодавнього удару по складах в окупованій Новій Каховці, який російська влада назвала "вибухами селітри", частково постраждав житловий сектор, там від ударної хвилі винесло вікна. Десятки людей отримала поранення від уламків.
"Окупанти зараз використовують це в своїй пропаганді, намагаючись подати цю ситуацію так, ніби "Україна знищує своїх громадян". Проте немає жодних підтверджень про те, що хтось з українців загинув там", – повідомив активіст.
Він додав, що в інших ударах ЗСУ по російських складах немає постраждалих серед мирних громадян, але росії ж не потрібні факти, їм потрібна лише картинка.
Молчанов про ситуацію на Херсонщині та удари по складах окупантів:
Удари ЗСУ по складах росіян на Херсонщині: останні новини
- Сергій Хлань повідомив, що останні два тижні в Новій Каховці практично щодня лунають вибухи. На відміну від окупантів, українські військові б'ють по складах ворога, а не цивільних.
- Так, ввечері 11 липня у Новій Каховці пролунали вибухи на ворожому складі, зокрема біля Каховської гідроелектростанції. Виявилося, що ЗСУ поцілили в один з російських складів, на якому перебувало понад 40 бензовозів.
- У відповідь окупанти заявили, що в Новій Каховці буцімто "детонує селітра". В Офісі Президента констатували закінчення "п'яного пафосу" росіян та назвали заявили про "селітру" абсурдною.
- 13 липня в оперативному командуванні "Південь" інформували, що ЗСУ здійснили атаки на скупчення сил ворога у Чкаловому, а також складу російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці.
- Чергові вибухи в Новій Каховці пролунали ввечері 13 липня. Повідомлялося, що ЗСУ "мінуснули" склад БК окупантів. Згодом в ОК "Південь" підтвердили удар ЗСУ по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику в Новій Каховці.
- Пізно ввечері 14 липня ЗСУ накрили вогнем окупантів у Новій Маячці, що на Херсонщині. У приміщенні колишнього дитячого санаторію ворог облаштував собі штаб і казарми.
- Збройні Сили України також 18 липня завдали удару по складу ворога в тимчасово окупованій Новій Каховці. Також нашим військовим вдалося знищити ворожу базу в Бериславі.