Через влучні удари ЗСУ росіяни на Херсонщині намагаються заховатися між цивільними, – активіст

ЗСУ влучно знищують склади та командні пункти російських військових на Херсонщині. Через це окупанти розташовуються між житловими будинками, щоб сховатися за цивільними.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів про кілька ударів ЗСУ по розташуванню росіян.

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За його словами, окупанти відходять південніше, щоб сховатися від українських військових.

Вони намагаються знайти нові сховища ближче до мирного населення, адже розуміють, що Україна не буде вражати об’єкти, де є ризик для громадян,

– пояснив Молчанов.

Так, від нещодавнього удару по складах в окупованій Новій Каховці, який російська влада назвала "вибухами селітри", частково постраждав житловий сектор, там від ударної хвилі винесло вікна. Десятки людей отримала поранення від уламків.

"Окупанти зараз використовують це в своїй пропаганді, намагаючись подати цю ситуацію так, ніби "Україна знищує своїх громадян". Проте немає жодних підтверджень про те, що хтось з українців загинув там", – повідомив активіст.

Він додав, що в інших ударах ЗСУ по російських складах немає постраждалих серед мирних громадян, але росії ж не потрібні факти, їм потрібна лише картинка.

Молчанов про ситуацію на Херсонщині та удари по складах окупантів:



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