На цьому не зупиняться, Угорщина дратує не лише США, – аналітик про санкції проти Будапешта

Останні заяви, які лунають від керівництва Угорщини, серйозно дратують США та Європейський Союз. Як член цих організацій, Угорщина повинна дотримуватись їхніх принципів, але публічні заяви угорських політиків йдуть всупереч офіційній позиції НАТО та ЄС.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він додав, що сьогодні Угорщина один з основних адвокатів Москви в Європейському Союзі.

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Угорщина заважає спільній позиції НАТО

За його словами, сьогодні Угорщина налагодила дуже тісні політичні та економічні зв’язки з Росією. Міністр закордонних справ Петер Сійярто часто відвідує Москву, а прем’єр-міністр Віктор Орбан вважається близьким симпатиком Путіна.

"Угорщина дратує не лише США, а й кидає виклик ЄС, членом якого є і зобов'язувалась виконувати принципи цієї організації. Для того, щоб НАТО та ЄС мали авторитет, має бути певна межа і цю межу Орбан вже проходить. Реакція буде і від США, і від Брюсселю. На жаль, в НАТО та в ЄС у статутах немає положення, що робити з такими недобросовісними членами", – зазначив Рибачук.

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Він додав, що ЄС вже застосував економічні важелі та позбавив Будапешт кількох мільярдів євро. Для України головною проблемою є те, що керівництво Угорщини стоїть на заваді планам України до вступу в НАТО, а також вони стоять на порозі наших європейських прагнень.

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