Ухвалили кілька закритих рішень, – Зеленський провів Ставку після масованої атаки по Україні

Президент Зеленський скликав важливе засідання, на якому обговорили стан української енергетики після двох днів потужних повітряних нападів з боку Росії. Глава держави вказав на потребу у західній допомозі.

Ставка. Єдина тема сьогодні – енергетика.

Усі доповіді присвячені ліквідації наслідків російського злочинного обстрілу. Харків та область, Запоріжжя, Дніпро, Хмельницький та область, Кривий Ріг, Сумщина, Полтавщина, Одещина, Вінниччина, Франківщина та всі постраждалі міста й громади.

Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою.

Голови правління «Укренерго» Володимир Кудрицький та «Нафтогазу» Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук – про роботу ППО в ці два непростих дні.

Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом.