Україна не веде із Заходом переговори про майбутній "мирний план" з Росією, – Зеленський

Західні країни штовхають Україну до мирних перемовин з Росією на невигідних умовах. Але українська влада на них не погоджується.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, передає 24 канал. За його словами, зараз не відбуваються жодних мирних переговорів.

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Україна не проводить "мирних переговорів"

Жодних переговорів про якісь мирні плани у мене немає, такі переговори на сьогодні на рівні нуля. Всім дуже хочеться максимально нас штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, бо нас не запитували поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що втома від війни зростає, люди хочуть якогось результату для себе. А українців влаштує тільки той результат, який буде вигідним для нас. Але таких розмов він поки не мав.

Водночас Зеленський вважає, що Україна має працювати "з усіма європейськими державами, світовими державами".

Переговори між Україною та Росією

Україна від початку намагається врегулювати війну шляхом дипломатії, проте Москва висуває тільки погрози та ультиматуми. Зокрема, у Кремлі цинічно заявили, що хочуть, аби Київ пішов на територіальні поступки.

Раніше стало відомо про те, що переговори між делегаціями України й Росії не відбуваються. У МВС зазначили, що точкою неповернення стали масові та криваві звірства росіян на Київщині.

В Офісі Президента зазначали, що Росія, знову хоче сісти за стіл переговорів, але в українській делегації наголошують, що поки сторонам немає про що домовлятись через ситуацію на фронті.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у кінці травня запропонував чотиристоронні перемовини для врегулювання війни в України. Посередниками між Україною і Росією нібито можуть стати Туреччина та ООН.

Давид Арахамія заявив, що Україна продовжить перемовини тоді, коли отримає обіцяну від партнерів зброю. Це, на його думку, дозволить зробити позицію нашої держави на переговорах стійкішою.

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