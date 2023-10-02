Польща може виступити посередником: хто зацікавлений у співпраці з Україною у виробництві зброї

Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть долучитись виробники зброї та військової техніки. Наразі до Альянсу приєднались 38 компаній з 19 країн світу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що Альянс оборонних індустрій буде вирішувати цілий комплекс питань. Зокрема створення спільного виробництва зброї України з іншими країнами. А також можливість виробництва української зброї закордоном, там де це зараз робити з міркувань безпеки краще.

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Присутні політичні інтереси

Альянсом оборонних індустрій цікавляться насамперед ті країни та компанії, якому є що запропонувати, або ж ті, які готові взаємодіяти з Україною.

Зрештою тут присутні й політичні інтереси, тому що на ринку зброї без цього неможливо. Але так само є суто економічні, прагматичні інтереси,

– наголосив військовий експерт.

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Роль Польщі дуже важлива

Водночас Польща, яка одна з перших отримала запрошення Альянсу оборонних індустрій, не була представлена серед його учасників.

Однак попри це Мусієнко зауважив, що її роль та вага дуже важлива.

"Польща є одним з найбільших провідників південнокорейського ринку оборонної індустрії в Європі. Зараз польські САУ Krab, якими Україна так само користується, оснащуються південнокорейськими елементами та комплектуючими. Польща також купує танки у Південній Кореї", – пояснив він.

Крім того, Південна Корея є потужним виробником снарядів 155 міліметрів, які ЗСУ так само потрібні.

"А Польща може виступити як посередник у вибудовуванні відносин між Україною та Південною Кореєю напряму. Адже наразі Південна Корея вагається здійснювати постачання Україні озброєння та військової техніки, але через посередництво третіх країн бар'єри будуть зняті", – наголосив Олександр Мусієнко.

Більше про Альянс оборонних індустрій

Президент України 30 вересня відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Головною метою його створення є накопичення Україною арсеналу, який забезпечить її безпеку.

На Форумі було представлено понад 30 країн з усього світу та 252 оборонні компанії, зокрема й українських.

Також на під час Форуму Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть долучитись виробники озброєння та техніки з різних країн.

Крім того, за словами Президента, Україна має запровадити спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Він дозволить кожній оборонній компанії реалізувати власний потенціал.