Україна та США скоординували позиції перед зустріччю Байдена та Путіна, – ОПУ

Україна та США скоординували позиції перед зустріччю Джозефа Байдена та Володимира Путіна, яка відбудеться 16 червня. Також це стосується саміту НАТО та інших переговорів на вищому рівні.

Про це заявив заступник голови Офісу Президента Андрій Сибіга. За його словами, Україні важливо, аби у глобальній політиці було більше передбачуваності та поваги до норм міжнародного права.

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США підтримує суверенітет України

За словами Сибіги, якщо такого результату вдасться досягнути під час зустрічі Байдена та Путіна, то це буде вигідно не тільки для української держави, а й для всіх учасників міжнародних відносин.

Як розповів заступник голови ОПУ, США підтримують суверенітет та територіальну цілісність й безпеку України. Сибіга зауважив, що на цій основі й відбуватиметься обговорення всіх тем, які торкаються інтересів української держави.

Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним,

– наголосив він.

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