Танки Росії будуть в Будапешті швидше, ніж ви дотелефонуєтесь у Москву, – МЗС відповіло Орбану

Угорський прем'єр Віктор Орбан виступає за перегляд санкцій проти Росії, яка щодня вбиває українців. У МЗС України пояснили Орбану, чому потрібно підтримувати санкції проти Росії.

Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на чергову цинічну заяву Орбана, пише 24 канал. Лідер Угорщини сказав, що підтримка України з боку ЄС збільшує ризик поширення війни на територію блоку.

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У Києві відповіли Орбану щодо санкцій проти Росії

У Києві застерегли Орбана, що якщо припинити санкційний тиск на Росію, то він не встигне оглянутися, як російські танки вже будуть у столиці Угорщини.

Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе дозвонитися в Москву,

– заявив речник МЗС України.

Ніколенко підкреслив, що не варто забувати про те, що українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. За його словами, допомога Україні – це інвестиція Європи у власну безпеку.

"Допомога Україні – не благодійництво. Це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", – резюмував речник МЗС.

Позиція Угорщини щодо війни Росії проти України

Нещодавно Віктор Орбан заявив, що буде переконувати лідерів ЄС переглянути санкції проти Москви. Відповідні заяви Орбан зробив, коли Україна 2 тижні перебуває під масовими ракетними обстрілами та атаками дронів.

Росія намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, коли Угорщина цинічно домовляється з Кремлем щодо газу. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нещодавно відвідав Москву.

У Кремлі Сійярто домовилася з Росією про відстрочення платежів за газ і перенаправлення постачань блакитного палива через "Турецький потік". Угорщина вирішила змінити гілку для отримання газу на тлі вибухів на "Північних потоках". Таким чином Будапешт спробує уникнути наслідки від газового шантажу Москви.

Орбан неодноразово критикував політику ЄС проти Росії. Він вважає, що санкції ЄС проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією. Також відомо, що Угорщина неодноразово блокувала санкції ЄС проти Росії, зокрема й запровадження нафтового ембарго.

Через політику уряду Орбана Угорщина ризикує стати вигнанцем в ЄС. Європейська комісія раніше рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро

Також слід зазначити, що Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності.

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