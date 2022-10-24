Танки Росії будуть в Будапешті швидше, ніж ви дотелефонуєтесь у Москву, – МЗС відповіло Орбану
Угорський прем'єр Віктор Орбан виступає за перегляд санкцій проти Росії, яка щодня вбиває українців. У МЗС України пояснили Орбану, чому потрібно підтримувати санкції проти Росії.
Речник МЗС України Олег Ніколенко відповів на чергову цинічну заяву Орбана, пише 24 канал. Лідер Угорщини сказав, що підтримка України з боку ЄС збільшує ризик поширення війни на територію блоку.
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У Києві відповіли Орбану щодо санкцій проти Росії
У Києві застерегли Орбана, що якщо припинити санкційний тиск на Росію, то він не встигне оглянутися, як російські танки вже будуть у столиці Угорщини.
Якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, але ми цього жодним чином не бажаємо, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе дозвонитися в Москву,
– заявив речник МЗС України.
Ніколенко підкреслив, що не варто забувати про те, що українці платять власними життями за мир і спокій в європейських містах. За його словами, допомога Україні – це інвестиція Європи у власну безпеку.
"Допомога Україні – не благодійництво. Це насамперед інвестиції Європи у власну безпеку. Лише спільними зусиллями можливо зупинити російську загрозу", – резюмував речник МЗС.
Позиція Угорщини щодо війни Росії проти України
- Нещодавно Віктор Орбан заявив, що буде переконувати лідерів ЄС переглянути санкції проти Москви. Відповідні заяви Орбан зробив, коли Україна 2 тижні перебуває під масовими ракетними обстрілами та атаками дронів.
- Росія намагається зруйнувати енергетичну інфраструктуру України, коли Угорщина цинічно домовляється з Кремлем щодо газу. Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нещодавно відвідав Москву.
- У Кремлі Сійярто домовилася з Росією про відстрочення платежів за газ і перенаправлення постачань блакитного палива через "Турецький потік". Угорщина вирішила змінити гілку для отримання газу на тлі вибухів на "Північних потоках". Таким чином Будапешт спробує уникнути наслідки від газового шантажу Москви.
- Орбан неодноразово критикував політику ЄС проти Росії. Він вважає, що санкції ЄС проти Росії провалилися і закликав до мирних переговорів між Україною і Росією. Також відомо, що Угорщина неодноразово блокувала санкції ЄС проти Росії, зокрема й запровадження нафтового ембарго.
- Через політику уряду Орбана Угорщина ризикує стати вигнанцем в ЄС. Європейська комісія раніше рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро
- Також слід зазначити, що Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності.
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