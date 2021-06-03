Україна вимагає, щоб її долучили до переговорів щодо "Північного потоку-2", – посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник вимагає, щоб Україну долучили до переговорів щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Він наголосив, що Київ повинен мати право голосу.
Деталі від Мельника
Російський газопровід – удар по Україні. Він негативно впливає і на сферу економіки, і на безпеку.
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"Північний потік-2" – удар у самісіньке серце України: як з погляду економіки, так і насамперед безпеки. Саме тому вимагає участі у переговорах щодо цього вкрай небезпечного проєкту. Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу,
– наголосив дипломат.
Зауважимо, раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі пояснював, що гроші від реалізації "Північного потоку-2" спрямують не на реформи, чи зростання інвестицій, а на російські ракети, танки і кораблі.
Головне про "Північний потік-2"
- Росія будує "Північний потік-2" для транспортування природного газу до Європи в обхід України. Роботи завершили на 95%.
- Тривалий час проєкт блокували американські санкції. Однак 20 травня у США заявили, що не продовжуватимуть обмеження проти російського газопроводу.
- Таке рішення президент США Джо Байден пояснив тим, що реалізацію проєкту вже майже завершили, тому блокувати його "контрпродуктивно".
- Згодом Вашингтон таки схвалив нові санкції проти російських компаній та суден, які беруть участь у реалізації "Північного потоку-2".