Україна вирішуватиме, на яких умовах буде мир, – Макрон процитував слова українського гімну

Президент Франції Еммануель Макрон у Києві заявив, що Україна вирішуватиме, коли зупиняти війну з Росією та сідати за стіл переговорів. Французький лідер процитував український гімн, наголосивши, що Україна буде вільною.

Україна вирішуватиме, коли сідати за стіл переговорів, – Макрон

Відповідну заяву Макрон зробив під час брифінгу з Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Італії та Румунії, повідомляє 24 канал.

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Французький президент запевнив, що Україна отримає все необхідне, щоб "могла сама вибирати свою долю та робити вибір".

І саме Україна вирішуватиме, коли припинятиме війну та сідатиме за стіл переговорів,

– сказав Макрон.

Президент Франції додав, що саме з таких позицій він щоразу виходив під час переговорів із Зеленським.

"Україна буде вирішувати, на яких умовах відбудовуватиме мир", – заявив Макрон.

Французький лідер зазначив, що президент України з моменту свого обрання зробив усе можливе заради миру. Після цього Макрон процитував гімн України.

У цих трагічних умовах я хочу процитувати український гімн: "Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля". Саме ці слова особливо звучать у сьогоднішньому трагічному контексті. Україна буде вільною. Ще не вмерла ні слава, ні воля,

– резюмував він.

Макрон вперше відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії

Еммануель Макрон 16 червня вперше відвідав Україну після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої країни. Французький президент приїхав до Києва разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Європейські лідери відвідали місто Ірпінь у Київській області, яке сильно постраждало від обстрілів російських окупантів. Також під час їх візиту у Київ було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару з боку Росії.

В Україні Макрону довелося відповісти на незручне запитання. Раніше французький президент закликав Україну поступитися Росії територією заради миру та не принижувати Путіна. У Києві Макрон наголосив, що Франція "разом з українцями".

Чи не найважливіше, що європейські лідери привезли до України, це новини про євроінтеграцію нашої країни. Макрон повідомив, що Франція, Німеччина, Італія і Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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